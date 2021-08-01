Легкоатлетка Кристина Тимановская покидает Игры в Токио

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио. Официальное заявление на этот счет размещено в аккаунте НОК Беларуси в Telegram, сообщает БЕЛТА.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", - говорится в заявлении.-0-