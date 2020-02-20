"Лейпциг" и "Аталанта" победили матчах в плей-офф Лиги чемпионов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты немецкого "Лейпцига" и итальянской "Аталанты" добились побед в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финалист прошлого розыгрыша лондонский "Тоттенхэм", игравший дома без травмированных лидеров Харри Кейна и Сон Хын Мина, был вынужден отдать инициативу гостям. Однако, имея большое преимущество, в первом тайме "Лейпциг" не смог открыть счет. Это произошло вскоре после перерыва - хозяева нарушили правила в своей штрафной площади и на 58-й минуте игры Тимо Вернер четко реализовал пенальти. Пропустив мяч, хозяева бросились отыгрываться, но не добились успеха.

Дебютант главного континентального турнира "Аталанта" из Бергамо в Милане разгромила испанскую "Валенсию" - 4:1. В первом тайме хозяева дважды порадовали своих болельщиков - на 16-й минуте отличился нидерландский защитник "Аталанты" Ханс Хатебур, а за 3 минуты до перерыва точный удар нанес словенский полузащитник Йосип Иличич. Во второй половине встречи швейцарский хавбек итальянского клуба Ремо Фройлер забил третий мяч, затем Ханс Хатебур оформил свой голевой дубль, после чего российский форвард гостей Дмитрий Черышев отквитал один мяч.

В этих парах ответные встречи за выход в четвертьфинал состоятся 10 марта.

Результаты первых игр плей-офф чемпионской Лиги: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:1. Ответные поединки пройдут 11 марта.

Остальные стартовые встречи 1/8 финала ЛЧ состоятся на следующей неделе.

25 февраля:

"Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия),

"Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания).

26 февраля:

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия),

"Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Первые четвертьфиналы Лиги чемпионов пройдут 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Полуфинальные встречи состоятся 28-29 апреля и 5-6 мая, решающий поединок главного континентального турнира Старого Света пройдет 30 мая в Стамбуле.-0-