Лидер футбольного чемпионата Беларуси "Шахтер" примет брестское "Динамо" в 14-м туре

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся три встречи 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер турнира солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, примет на своей арене брестское "Динамо". В прошлом туре солигорские футболисты разгромили на выезде "Слуцк" со счетом 4:1, а брестчане у себя дома сыграли вничью со "Сморгонью" - 2:2.

Сегодня "Сморгонь" встретится на своем поле с "Гомелем", который в 13-м туре обыграл гостей из "Ислочи" с результатом 2:0. В Мозыре местная "Славия" будет соперничать со столичным "Энергетиком-БГУ". В минувший уик-энд мозыряне в Гродно разошлись миром с "Неманом" - 2:2, а их соперники уступили "Минску" - 1:2.

Еще три поединка состоятся завтра. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на своей арене с жодинским "Торпедо-БелАЗом". В Молодечно "Ислочь" примет "Минск", в Бресте местный "Рух" встретится со "Слуцком". Заключительные матчи 14-го тура пройдут 28 июня: "Спутник" (Речица) - "Витебск", "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).-0-

Турнирное положение после 13 туров: "Шахтер" - 39 очков, БАТЭ - 32, "Рух" - 25, "Гомель" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Минск" - 19, "Динамо" (Брест) - 19, "Витебск" - 19, "Торпедо-БелАЗ" - 17, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Сморгонь" - 6, "Спутник" - 4.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-