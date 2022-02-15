Лиссабон и Париж примут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухмесячного перерыва сегодня возобновятся матчи футбольной Лиги чемпионов. Первые поединки 1/8 финала пройдут в Париже и Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Пари Сен-Жермен" примут в столице Франции мадридский "Реал". Перед стартом в плей-офф главного континентального турнира парижане победили на своем поле "Ренн" (1:0) и уверенно возглавляют турнирную таблицу национального первенства, набрав 59 очков в 24 матчах. Футболисты "Реала" в гостевом поединке 24-го тура испанского чемпионата не смогли одолеть "Вильярреал" (0:0), но по-прежнему лидируют, имея 54 балла.

В Лиссабоне португальский "Спортинг" сыграет с финалистом прошлого розыгрыша английским "Манчестер Сити". Лиссабонский клуб в 22-м туре в гостях сыграл вничью с лидером чемпионата страны "Порту" (2:2) и занимает второе место: у "Спортинга" сейчас 54 очка, "Порту" имеет на 4 балла больше. По. В 25-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Норвич" (4:0) и лидирует, набрав 63 очка. Ответные встречи в этих парах пройдут 9 марта в Мадриде и Манчестере.

Еще два матча первого раунда плей-офф чемпионской Лиги пройдут в среду, 16 февраля. Итальянский "Интер" встретится в Милане с английским "Ливерпулем", австрийский "Зальцбург" примет у себя дома лучшую команду Германии мюнхенскую "Баварию". Здесь ответные игры за выход в четвертьфинал состоятся 8 марта в Ливерпуле и Мюнхене.

Действующий победитель главного континентального клубного турнира лондонский "Челси" 22 февраля примет в британской столице французский "Лилль". Испанский "Вильярреал" сыграет на своем поле с итальянским "Ювентусом". Повторные встречи в этих парах намечены на 16 марта в Лилле и Турине.

Еще два стартовых поединка 1/8 финала состоятся 23 февраля: в Мадриде испанский "Атлетико" примет английский "Манчестер Юнайтед", в португальской столице лиссабонская "Бенфика" будет соперничать с нидерландским "Аяксом". Ответные матчи в этих парах пройдут 15 марта в Манчестере и Амстердаме.

После группового этапа ЛЧ бомбардирскую гонку возглавляет ивуарийский нападающий "Аякса" Себастьян Алле, забивший 10 мячей, на один гол отстает лидер атак "Баварии" польский нападающий Роберт Левандовски.

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 18 марта в штаб квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи за выход в полуфинал пройдут 5-6 апреля и 12-13 апреля. Полуфинальные баталии пройдут 26-27 апреля и 3-4 мая, финальный поединок состоится 28 мая в российском Санкт-Петербурге.-0-