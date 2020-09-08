Литовские футболисты победили албанцев во втором туре Лиги наций УЕФА

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Литвы обыграли на выезде албанцев со счетом 1:0 во втором туре нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Тиране гости ни в чем не уступали хозяевам и на 52-й минуте поединка Донатас Казлаускас забил победнуефа,ый гол. До этого литовские футболисты ни разу не побеждали в матчах Лиги наций. В первом туре литовцы уступили в Вильнюсе казахстанской команды с результатом 0:2. Белорусские футболисты после стартового домашнего поражения от албанской команды (0:2) переиграли в Алматы сборную Казахстана со счетом 2:1. Турнирное положение в 4-й группе лиги С после двух игровых дней: Казахстан - 3 очка (разница мячей - 3-2), Албания - 3 (2-1), Беларусь - 3 (2-3), Литва - 3 (1-2). В следующем туре 11 октября сборная Беларуси сыграет в гостях с литовцами, а казахстанские футболисты примут албанскую команду.

Сборная Италии в центральном матче второго тура одолела в Амстердаме команду Нидерландов с минимальным преимуществом - 1:0. Победу итальянцам принес Николо Барелла, отличившийся в самом конце первой половины игры. В другом поединке 1-й группы лиги А поляки в Зенице переиграли футболистов Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. Положение команд: Италия - 4 (2-1), Нидерланды - 3 (1-1), Польша - 3 (2-2), Босния и Герцеговина - 1 (2-3).

Ранее в 4-й группе футболисты Украины в Мадриде крупно проиграли Испании - 0:4. Сборная Германии в Базеле разошлась миром с командой Швейцарии - 1:1. Положение команд: Испания - 4 (5-1), Украина - 3 (2-5), Германия - 2 (2-2), Швейцария - 1 (2-3).

Сборная России, выступающая в 3-й группе лиги В, одержала свою вторую викторию подряд, одолев в Будапеште команду Венгрии с результатом 3:2. В Белграде футболисты Сербии и Турции разошлись миром - 0:0. Положение команд: Россия - 6 (6-3), Венгрия - 3 (3-3), Турция - 1 (0-1), Сербия - 1 (1-3).

Сегодня пройдут девять заключительных матчей второго тура Лиги наций. Будущие соперники белорусов по плей-офф ЧЕ футболисты Грузии примут в Тбилиси сборную Северной Македонии. В стартовом туре 2-й группы лиги С грузины одолели в Таллинне эстонцев - 1:0, а северомакедонцы победили в Скопье гостей из Армении с результатом 2:1.-0-