Лицеисты МЧС победили в V республиканском турнире по мини-футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями V республиканского турнира по мини-футболу "Футбол - твой друг навсегда" стали учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель вуза Андрей Садовский
Соревнования прошли в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Участники турнира представляли детские дома, школы-интернаты, детские деревни и кадетские училища страны - всего восемь команд.
Спортсмены из Лицея МЧС выступали двумя сборными в средней и старшей возрастных группах. По итогу соревнований лицеисты заняли сразу два призовых места, став обладателями золота и серебра. Бронза у воспитанников витебского детского дома.
Лучшим нападающим турнира признан учащийся Лицея МЧС Сергей Котоман, а лучшим вратарем - лицеист Егор Курганович. Лучшим игроком в сборной Лицея МЧС назван Дмитрий Измер.
По итогам конкурсов "Набивание мяча" и "Попади в перекладину" организаторами отмечены Сергей Котоман, Даниил Куприянов и Евгений Тарасевич, учащиеся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС.-0-