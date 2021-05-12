"Локомотив" в девятый раз завоевал Кубок России по футболу

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" в девятый раз стали обладателями Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке в Нижнем Новгороде "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1. В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва москвичи еще дважды поразили ворота Ивана Ломаева. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович на поле не выходил, так же как и белорусский защитник "крылышек" Дмитрий Прищепа.

До этого "Крылья Советов" играли в финале кубкового розыгрыша лишь однажды - в 2004 году они уступили грозненскому "Тереку" со счетом 0:1.

Футболисты "Локомотива" больше всех выигрывали Кубок России. Трижды это было при участии белорусского защитника Сергея Гуренко. Семь трофеев у московского ЦСКА.-0-