Лондон и Ливерпуль примут первые четвертьфиналы футбольной Лиги чемпионов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут сегодня вечером на британских аренах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Лондоне футболисты "Тоттенхэма" на поле своей новой арены примут в английском дерби гостей из "Манчестер Сити". Эти давние соперники по матчам премьер-лиги впервые встретятся в матчах еврокубковых турниров. В начале нынешнего сезона английского первенства "Тоттенхэм" уступил действующим чемпионам Англии на поле лондонского "Уэмбли" со счетом 0:1. В последних играх английского первенства "Манчестер Сити" на своем поле победили "Кардифф Сити" со счетом 2:0, а "Тоттенхэм" с таким же результатом и также у себя дома обыграл лондонский "Кристал Пэлас". В турнирной таблице премьер-лиги "Манчестер Сити" занимает второе место, имея 80 очков, "Тоттенхэм" идет третьим, набрав 64 зачетных балла.

Лидер английского чемпионата "Ливерпуль" сыграет у себя дома с португальским "Порту". В минувший уик-энд ливерпульцы в домашней встрече 33-го тура переиграли в гостях "Саутгемптон" - 3:1 и сохранили за собой первое место в турнирной таблице. Футболисты "Порту" победили на своем поле "Боавишту" 2:0 и, набрав 69 очков в 28 матчах, вместе с лиссабонской "Бенфикой" делит первое-второе места в чемпионате Португалии. В прошлые годы "Ливерпуль" и "Порту" шесть раз встречались между собой в еврокубках: трижды побеждали англичане, еще три поединка завершились вничью. Год назад соперники встречались в 1/8 финала чемпионской Лиги, и подопечные Юргена Клоппа были сильнее, разгромив португальских "драконов" на их арене 5:0 и сыграв вничью дома - 0:0.

Еще два четвертьфинальных поединка состоятся в среду, 10 апреля: "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Ювентус" (Турин, Италия). Ответные встречи, после которых определятся полуфиналисты Лиги чемпионов, пройдут 16 и 17 апреля.-0-