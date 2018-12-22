Лучших эстетических гимнасток выберут в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского турнира по эстетической гимнастике с предметом "Принцесса спорта. Зимняя сказка" наградят в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики.

Мероприятие пройдет 23 декабря в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике. В турнире примут участие девочки от 4 до 16 лет. Гимнастки выступят командами. В каждой - от 8 до 18 человек.

"Цель данного турнира - показать красоту и грацию гимнастики, и не важно, проиграл ребенок или победил. Также одна из задач - научить детей не бояться публики. К тому же такие мероприятия мотивируют детей к занятию данным видом спорта. На турнир приедут маленькие спортсмены из Бобруйска, Осиповичей, Бреста и Гомеля", - рассказала организатор соревнований заместитель председателя Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики Яна Луковец.

На мероприятии будут присутствовать специальные гости: многократный чемпион СССР Владимир Ачосов, заслуженный тренер Беларуси по спортивной гимнастике Леонид Выдрицкий и многократный победитель чемпионатов Беларуси по спортивной гимнастике Николай Недбальский.

Завершится мероприятие гала-концертом, на котором представят лучшие номера.-0-