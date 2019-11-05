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05 ноября 2019, 16:31

Лучший бомбардир минского "Динамо" Дрю Шор расторг контракт с клубом, форвард Шейн Принс выставлен на драфт отказов

Дрю Шор. Фото ХК "Динамо-Минск"
Дрю Шор. Фото ХК "Динамо-Минск"
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поражение от "Салавата Юлаева" заставило руководство белорусского хоккейного клуба "Динамо" пойти на непопулярные меры. Расторгнут контракт между "зубрами" и канадским форвардом Дрю Шором, он оставил ряды команды по обоюдному соглашению сторон, без выплаты компенсации. На данный момент Шор является лучшим бомбардиром команды, набрав 17 (3+14) очков в 24 проведенных матчах.

На драфт отказов выставлен Шейн Принс, который недавно изъявлял желание получить белорусское гражданство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды в КХЛ. На счету Принса после 19 поединков в составе "Динамо" 13 (5+8) набранных очков, это третий показатель в команде.

Шейн Принс. Фото ХК "Динамо-Минск"
Шейн Принс. Фото ХК "Динамо-Минск"

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков прокомментировал эти решения: "Мы благодарны Шору за его работу. Это отличный нападающий, и я могу только пожелать ему успешно продолжить карьеру на высоком уровне. Однако на позицию центрального нападающего ведущего звена, на которую претендовал Дрю, на данном этапе нам необходим хоккеист с немного другими качествами. Расставание с Шором позволит нам освободить в зарплатной ведомости достаточную сумму, чтобы закрыть эту кадровую проблему. Решение относительно Шейна Принса связано с тем, что наши ожидания при подписании контракта были выше, нежели он демонстрирует на старте сезона. От игроков такого уровня мы ждем, что они будут определять игру команды, вносить существенный вклад в результат".

В фарм-клубы также отправились четверо белорусских игроков: Никита Феоктистов выбыл в расположение "Динамо-Молодечно", защитники Роман Дюков, Данила Бокун и нападающий Андрей Степанов - в "Юность".-0-

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