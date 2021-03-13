Максим Густик занял 6-е место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Густик занял шестое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Казахстане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьи оценили прыжок белоруса в суперфинале на 71,68 балла. Что касается победителя, то им стал швейцарец Пирмин Вернер, итоговая оценка которого 121,72 балла. Соотечественник победителя Николас Гайгакс выиграл серебро - 119,46 балла. Третья позиция в итоговом протоколе осталась за канадцем Льюисом Ирвингом - 113,28.

Что касается остальных белорусов, то они не смогли преодолеть порог квалификации. Макар Митрофанов занял 13-е место (94,11 балла), Станислав Гладченко стал 18-м (83,43). Павел Дик завершил выступление на 19-й позиции (81,40), а Игорь Дробенков на 22-м месте (68,73).-0-