Максим Мирный включен в комиссию по делам спортсменов НОК Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный теннисист, олимпийский чемпион Максим Мирный включен в состав комиссии по делам спортсменов НОК Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета.

Комиссия по делам спортсменов - общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК, создается и действует в соответствии с уставом организации. Способствует поддержке белорусских спортсменов, завершивших свою карьеру в спорте высших достижений, привлекает атлетов в различные организации, содействует их трудоустройству.

Помимо Максима Мирного в комиссию входят Дмитрий Довгаленок, Максим Синицын, Александр Богданович, Дмитрий Дащинский, Татьяна Дроздовская, Сергей Долидович, Василиса Марзалюк, Роман Петрушенко, Виктория Чайка.-0-