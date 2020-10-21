Максим Володько дебютировал в составе футболистов "Тамбова"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Максим Володько дебютировал в составе "Тамбова" и помог команде выйти в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке группового этапа "Тамбов" обыграл в Брянске местное "Динамо" со счетом 2:0 и занял 1-е место в 10-й группе. Максим Володько провел на поле весь матч.

Тульский "Арсенал" с белорусским полузащитником Юрием Ковалевым в составе также пробился в 1/8 финала, одолев в серии послематчевых пенальти ивановский "Текстильщик" - 4:3 (игровое время - 0:0).

Вышли в плей-офф и футболисты екатеринбургского "Урала", за который выступает белорусский защитник Николай Золотов. Сегодня уральцы обыграли на выезде московский клуб "Велес" с результатом 3:1.

Успешно преодолели групповую стадию кубкового розыгрыша московский "Спартак", "Химки", самарские "Крылья Советов", "Сочи", "Уфа" и грозненский "Ахмат". Еще один участник плей-офф определится 4 ноября после матча хабаровского СКА и казанского "Рубина".

Российские представители в еврокубковых турнирах начнут выступление в Кубке страны сразу с 1/8 финала. Это "Зенит" из Санкт-Петербурга, московские "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА, а также "Краснодар" и "Ростов".-0-