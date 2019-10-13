Мархель: Доказали, что у команды есть характер

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель подвел итоги проигранного матча квалификации чемпионата Европы-2020 против Нидерландов (1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Матч с таким соперником хороший для нас опыт. Пусть мы не выиграли, но доказали что характер у этой команды есть. Поэтому можем с оптимизмом смотреть в будущее ", - сказал специалист во время послематчевой пресс-конференции.
После проигрыша команде Нидерландов белорусская футбольная сборная находится в своей группе С на 4-й позиции с 4 очками после семи игр.
В финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 квалификационных групп, а также четыре победителя плей-офф Лиги наций УЕФА.-0-