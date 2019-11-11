Мархель назвал окончательный состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Германии и Черногории

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал окончательный состав на ноябрьские гостевые матчи с командами Германии и Черногории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездной список включены 23 футболиста:

вратари - Александр Гутор ("Динамо", Брест), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба - БАТЭ, Борисов);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Олег Веретило, Александр Павловец (оба - "Динамо", Брест), Сергей Матвейчик, Александр Сачивко (оба - "Шахтер", Солигорск), Дмитрий Бессмертный (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск");

полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба - "Динамо", Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Денис Лаптев ("Динамо", Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).

Сегодня команда собирается в Минске в техническом центре ассоциации "Белорусская федерация футбола" и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке до 14 ноября. Затем белорусская сборная отправится в немецкий Менхенгладбах, где 16 ноября проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 с командой Германии. После белорусы переместятся в Подгорицу, где 19 ноября проведут последний в этом году товарищеский матч со сборной Черногории.-0-