Мархель назвал предварительный состав футболистов на матчи Лиги наций УЕФА

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил расширенный список кандидатов на сентябрьские матчи нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительный список включены 33 футболиста:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все - "Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Гречихо ("Рух", Брест);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 24 августа.

Тренировочный сбор белорусской команды начнется 31 августа в Минске. Футболисты будут готовиться на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе "Динамо" проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана.-0-