Мархель назвал предварительный состав футбольной сборной Беларуси на октябрьские матчи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель определил расширенный список игроков на октябрьские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительный состав вошли 34 футболиста:

вратари - Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо", Брест);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Поляков ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба - "Динамо", Брест), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо", Минск), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно), Сергей Карпович ("Ислочь", Минский район);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Нур-Султан, Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба - "Динамо", Брест), Никита Корзун, Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (все - "Шахтер", Солигорск), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо", Минск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие - Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Николай Сигневич ("Химки", Россия), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

Окончательный список из 27 футболистов будет обнародован 28 сентября.

Команда соберется в Минске 3 октября и будет готовится на полях ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке, а затем отправится в Тбилиси, где 8 октября проведет полуфинальный поединок плей-офф за выход на чемпионат Европы со сборной Грузии. После игры в грузинской столице белорусские футболисты проведут два матча группового этапа Лиги наций: 11 октября в Вильнюсе с командой Литвы и 14 октября в Минске с казахстанской дружиной. В первом туре нового сезона Лиги наций белорусы уступили на своей арене албанцам со счетом 0:2, а затем в Алматы победили казахстанскую сборную с результатом 2:1.-0-