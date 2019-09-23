Мархель назвал расширенный состав сборной Беларуси на домашние матчи квалификации Евро-2020 с Эстонией и Нидерландами

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В расширенный список включены 30 игроков:
вратари - Александр Гутор ("Динамо", Брест), Максим Плотников ("Динамо", Минск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);
защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Олег Веретило, Александр Павловец (оба - "Динамо", Брест), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск");
полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все - "Динамо", Брест), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Александр Карницкий ("Мезекевешд", Венгрия), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба - "Минск"), Кирилл Печенин ("Витебск");
нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо", Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).
Окончательный состав, в который войдут 23 игрока, тренерский штаб назовет 7 октября. В этот день команда соберется в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 10 октября сборная Беларуси примет команду Эстонии, а 13 октября встретится с футболистами Нидерландов. Оба матча состоятся на минском стадионе "Динамо", начало в 19.00.
Положение команд в квалификационной группе С сейчас таково: Германия - 12 очков (5 матчей), Северная Ирландия - 12 (5), Нидерланды - 9 (4), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (5).-0-