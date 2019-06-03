Мархель назвал состав белорусской "молодежки" на игру отборочного турнира ЧЕ-2021 с Гибралтаром

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Михаил Мархель определился с составом на первый матч отборочного турнира ЧЕ-2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

К игре с командой Гибралтара, которая состоится 8 июня в Жодино, готовятся 23 футболиста:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо-Брест"), Максим Плотников ("Динамо-Минск"), Максим Белов ("Дняпро", Могилев);

защитники - Константин Кучинский ("Белшина", Бобруйск), Владислав Яцкевич ("Сморгонь"), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Артем Шкурдюк ("Энергетик-БГУ", Минск), Роман Вегеря ("Неман", Гродно), Владислав Глинский, Андрей Пилиповец (оба - "Торпедо", Минск), Даниил Нечаев ("Лида");

полузащитники - Макс Эбонг ("Шахтер", Солигорск), Дмитрий Подстрелов ("Дняпро", Могилев), Дмитрий Бородин ("Смолевичи"), Денис Гречихо, Павел Седько (оба - "Рух", Брест), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба - "Славия-Мозырь"), Иван Бахар ("Минск"), Андрей Альшаник ("Нафтан", Новополоцк);

нападающие - Павел Кленье ("Торпедо", Минск), Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ", Минск), Владислав Федосов ("Витебск").

Для белорусской "молодежки" предстоящий субботний поединок будет первым в квалификационной группе 7. Футболисты Гибралтара уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.-0-