Мархель назвал состав сборной Беларуси на ноябрьские матчи с футболистами Германии и Черногории

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель назвал расширенный список кандидатов на ноябрьские матчи с командами Германии и Черногории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предварительный список включен 31 футболист:

вратари - Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба - "Динамо", Брест), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба - БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Олег Веретило, Александр Павловец (оба - "Динамо", Брест), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков, Дмитрий Бессмертный (оба - БАТЭ, Борисов), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск"), Максим Швецов ("Динамо", Минск);

полузащитники - Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо", Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба - "Минск"), Кирилл Печенин ("Витебск");

нападающие - Денис Лаптев ("Динамо", Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Вараждин", Хорватия).

Окончательный список из 23 футболистов определится к 11 ноября, когда команда соберется в Минске в техническом центре ассоциации "Белорусская федерация футбола". Подопечные Михаила Мархеля будут тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке до 14 ноября. Затем белорусская сборная отправится в немецкий Менхенгладбах, где 16 ноября проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 с командой Германии. После белорусы переместятся в Подгорицу, где 19 ноября проведут товарищеский матч со сборной Черногории.-0-