Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС.

Об этом она написала 26 февраля в своей колонке в издании Vanity Fair. "Теннис - я говорю прощай", - заявила 32-летняя спортсменка.

Мария Шарапова пишет также: "Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Мой путь был полон препятствий, но вид с вершины был невероятным. После 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору - чтобы посоревноваться в другом типе местности. Теннис показал мне, из чего я сделана. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей горы, я все так же буду идти вперед. Я буду взбираться вверх. Я буду расти".

Мария Шарапова стала профессиональной теннисисткой в 2001 году. За свою карьеру она выиграла 36 титулов под эгидой WTA, включая пять - из серии "Большого шлема" и один итоговый турнир. Шарапова является серебряным призером Олимпиады-2012 в Лондоне, где была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр.

На протяжении долгого периода в своей карьере россиянка боролась с травмой плеча, на котором в 2008-м перенесла операцию. После допинговой дисквалификации в 2016-17 годах Шарапова крайне редко выступала. В прошлом сезоне она провела пятнадцать матчей, из которых выиграла лишь восемь.-0-

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