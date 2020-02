Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Антхольце

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Француз преодолел дистанцию в 20 км за 49 мин. 43,1 сек. (0+0+0+1). Второй результат показал норвежец Йоханнес Бё (отставание 57 сек., 1+0+0+1). Замкнул тройку сильнейших австриец Доминик Ландертингер (1 мин. 22,1 сек., 0+0+0+1).

