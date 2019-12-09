Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК "Динамо-Брест"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка покидает свой пост. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководство футбольного клуба "Динамо-Брест" приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела Личку за проделанную работу и яркий "золотой" год.

В структуре брестского "Динамо" Марцел Личка, которому сейчас 42 года, начал работать в 2018 году в качестве ассистента Радослава Латала. Затем он был помощником Сергея Ковальчука, а потом Алексея Шпилевского, которого сменил на посту главного тренера.

В 2019 году под руководством Марцела Лички брестское "Динамо" впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси, а также выиграло Суперкубок страны.-0-

Футболисты брестского "Динамо" впервые стали чемпионами Беларуси Набрав 72 очка, брестское "Динамо" стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства.