Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК "Динамо-Брест"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка покидает свой пост. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Руководство футбольного клуба "Динамо-Брест" приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела Личку за проделанную работу и яркий "золотой" год.
В структуре брестского "Динамо" Марцел Личка, которому сейчас 42 года, начал работать в 2018 году в качестве ассистента Радослава Латала. Затем он был помощником Сергея Ковальчука, а потом Алексея Шпилевского, которого сменил на посту главного тренера.
В 2019 году под руководством Марцела Лички брестское "Динамо" впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси, а также выиграло Суперкубок страны.-0-