Марушич признан лучшим игроком, Ковалевич - лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в сентябре

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий гродненского "Немана" Зоран Марушич признан лучшим игроком чемпионата Беларуси по футболу в сентября. Таков результат традиционного ежемесячного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, которое проводит Белорусская федерация футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трех поединках первого месяца осени 26-летний сербский легионер гродненской дружины забил четыре мяча. По результатам опроса, Зоран Марушич набрал 28 очков из 48 возможных. Также на звание лучшего игрока претендовали Павел Савицкий ("Динамо", Брест), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов) и Владислав Васильев ("Рух", Брест).

Среди тренеров лучшим в сентябре стал наставник "Немана" Игорь Ковалевич, который получил 36 баллов из 48 возможных. В сентябре его подопечные одержали три виктории в трех проведенных встречах, забив шесть мячей и пропустив три, выйдя на второе место в турнирной таблице 30-го национального первенства. Конкурентами Игоря Ковалевича были Сергей Ковальчук ("Динамо", Брест), Виталий Жуковский ("Ислочь", Минский район) и Александр Седнев ("Рух", Брест).

Игорь Ковалевич

Автором самого красивого гола августа признан жодинский торпедовец Липе Велозу. В домашнем поединке 23-го тура с мозырской "Славией" бразильский полузащитник "Торпедо-БелАЗа" отличился в конце первого тайма, поразив ворота гостей эффектным ударом с линии штрафной площади. Этот матч жодинская команда выиграла с результатом 4:2.-0-