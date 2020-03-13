Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Единой лиги ВТБ решило временно остановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за вспышки вируса COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, встреча между баскетболистами "Цмокi-Мiнск" и российским клубом "Парма" из Перми, которая должна была состояться 15 марта на арене минского "Фалькон клуба", будет перенесена.

До этого минские "драконы" одержали пять викторий в 19 поединках банковского турнира. Одну из них подопечные Ростислава Вергуна добыли в игре с "Пармой", выиграв в первом круге в Перми со счетом 75:86. Сейчас пермская команда занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 18 проведенных встречах, минчане находятся на последней, 13-й, строке турнирной таблицы.

Впереди в Единой лиге ВТБ подмосковные "Химки", у которых 18 викторий в 19 матчах, 15 побед у московского ЦСКА, на один выигрыш меньше у краснодарского клуба "Локомотив-Кубань", казанский УНИКС одержал 12 побед.

После двухкругового турнира в плей-офф выйдут лучшие восемь команд, которые продолжат борьбу за награды.-0-