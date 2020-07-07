Матч футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком" перенесен

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч 17-го тура футбольного чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и "Слуцком", который должен был состоятся 10 июля в Бресте, перенесен на 12 августа. Такое решение приняло сегодня бюро исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решение о переносе игры принято в соответствии с п.5.5.4 ст.5 регламента чемпионата Беларуси, который дает право бюро исполкома АБФФ переносить матч в случае форс-мажорных обстоятельств.
По информации пресс-службы ФК "Динамо-Брест", размещенной на официальном сайте, в команде есть заболевшие, некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное. Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем пристально следят медики. Сейчас перед клубом стоит задача как можно скорее выйти из сложившейся ситуации.
В турнирной таблице 30-го чемпионата Беларуси положение сейчас таково: "Шахтер" (Солигорск) - 30 очков (16 матчей), БАТЭ (Борисов) - 30 (16), "Неман" (Гродно) - 29 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).
В следующем туре встречаются:
10 июля
"Смолевичи" - "Ислочь";
11 июля
"Белшина" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Славия", "Шахтер" - "Городея";
12 июля
"Энергетик-БГУ" - "Рух", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман".-0-