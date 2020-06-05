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05 июня 2020, 18:11

Матчи отборочного раунда ЧЕ-2021 по волейболу перенесли на январь следующего года

Во время матча Беларусь - Норвегия. Фото из архива
Во время матча Беларусь - Норвегия. Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу, который был намечен на конец августа, перенесли на январь 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В группе G, где кроме подопечных Виктора Бекши выступят команды Норвегии, Португалии и Венгрии, решение было принято после ряда онлайн-совещаний между представителями сборных. Также участники переговоров определили, что дружины сыграют между собой в формате двух туров, а не по системе игра дома-игра на выезде. В каких двух из четырех стран пройдут данные состязания, станет известно на следующей неделе.

Что касается женского чемпионата Европы, то сроки проведения отбора остались прежними - конец августа. Однако будет изменен формат проведения турнира. Женской сборной Беларуси предстоит один отборочный тур, страна-хозяйка которого также определится на следующей недели. Напомним, что в группе А, где играют подопечные Дениса Матвеева, их соперницами станут волейболистки из Эстонии и Швейцарии.-0-

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