Матчи третьего отборочного этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут в Минске 2-4 февраля

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи третьего отборочного этапа республиканского первенства детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" пройдут в Минске 2-4 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.
Соревнования среди девочек 2008 года рождения пройдут на базе столичной школы №204 и начнутся 2 февраля в 14.00. В турнире примут участие юные спортсменки из Борисова, Воложина, Гродно, Кобрина, Мозыря, Молодечно и Минска.
Волейбольная лига "Мяч над сеткой" проводится ежегодно среди мальчиков и девочек младших возрастов. За время турнира открыто немало новых имен, впоследствии эти спортсмены составили основу сборных команд Беларуси. Организаторами лиги "Мяч над сеткой" выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусская федерация волейбола.-0-