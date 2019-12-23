Матыцин: II Европейские игры придали импульс развитию студенческого спорта

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:20 В Нидерландах закрыли последнюю угольную электростанцию В мире
22:43 У Галапагосских островов потерпела крушение баржа – объявлен режим ЧС В мире
22:12 Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ Общество
22:08 Китай готов обмениваться опытом госуправления с Беларусью - Цянь Хуньшань Политика
22:03 Сукало: цифровизация сделает правосудие более прозрачным и открытым Общество
21:47 МТЗ готовит праздник с пиротехническим шоу и чеканкой монет на счастье Общество
21:41 Матыцин: II Европейские игры придали импульс развитию студенческого спорта Спорт
21:28 Минздрав утвердил график работы больниц и поликлиник на январские праздники Общество
21:22 Венедиктов: президенты Беларуси и России обязательно договорятся Политика
21:17 День белорусской культуры состоялся в польском Люблине Культура
21:10 Минский полумарафон с каждым годом набирает все большую популярность - Ковальчук Спорт
21:07 Все белое! Животные радуются снегу в китайском заповеднике - видео Калейдоскоп
20:54 Возрождение традиций: новогодний республиканский суворовско-кадетский бал прошел в Минске Регионы
20:18 Крутой пошутил о прообразе московской пробки в Минске перед посольством России Общество
19:45 При взрыве на севере Сирии погибли пять человек В мире
19:33 Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет - Крутой Экономика
19:20 Перспективы военного сотрудничества Беларуси и Сербии обсудили в Белграде Общество
19:09 США выделят на оборону стран Балтии $175 млн В мире
19:00 Заявки на участие в конкурсе по спортивному праву принимаются до 8 марта Общество
18:31 Утвержден порядок информационного взаимодействия в национальном сегменте Беларуси Общество
18:27 Определились участницы "Финала четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд Спорт
18:17 Авиакомпании из ОАЭ и Вьетнама заинтересованы в полетах в Беларусь Экономика
18:16 Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий Спорт
18:06 Задержан подозреваемый в "минировании" трех гимназий и школы в Молодечно Происшествия
17:50 Встречу по польским разрешениям на перевозки проведет Минтранс 26 декабря в Минске Экономика
17:49 Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине Происшествия
17:48 В Минске во время праздничных мероприятий транспорт будет ходить чаще Регионы
17:39 Минтранс Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году авиарейсов между регионами Экономика
17:36 Глава Boeing подал в отставку В мире
17:35 Новогодний мюзикл Театра эстрады за три дня посетили более 2 тыс. зрителей Культура
Все новости
Все новости
Спорт
23 декабря 2019, 21:41

Матыцин: II Европейские игры придали импульс развитию студенческого спорта

Олег Матыцин. Фото НОК Беларуси
Олег Матыцин. Фото НОК Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие масштабные проекты, как II Европейские игры, придают импульс развитию студенческого спорта. Такое мнение выразил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин во время встречи с первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко в НОК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Руководитель FISU подчеркнул, что Беларусь всегда внимательно относилась к развитию спорта, а возглавляемая им федерация заинтересована в расширении сотрудничества. "Минск отлично справился с проведением II Европейских игр. Мне приятно отметить, что и волонтеры, которые ранее помогали на студенческих соревнованиях, смогли проявить себя с лучшей стороны. Такие масштабные проекты придают импульс развитию студенческого спорта. Международная федерация всегда готова поделиться своими ресурсами и наработками с белорусскими коллегами в этой области", - сказал Олег Матыцин.

Виктор Лукашенко в свою очередь поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост руководителя FISU в ноябре, а также отметил успешное проведение зимней Универсиады в Красноярске. "Международная федерация студенческого спорта имеет огромный опыт в проведении крупных соревнований, подготовке кадров. Перед II Европейскими играми FISU помогала в подготовке волонтеров, которые отлично проявили себя во время проведения масштабного спортивного форума. Белорусская сторона заинтересована более активно сотрудничать с Международной федерацией студенческого спорта, перенимать опыт", - отметил он.

Во время встречи. Фото НОК Беларуси
Во время встречи. Фото НОК Беларуси

Международная федерация студенческого спорта (FISU) - спортивная организация, созданная для развития и продвижения спорта среди студентов. Основная ее деятельность направлена на проведение летних и зимних Универсиад и чемпионатов мира среди студентов. В структуру FISU входят 15 комитетов по различным направлениям деятельности: юридический, образовательный, медицинский, финансовый, комитет по развитию, а также комитеты, контролирующие подготовку к Универсиадам и их соответствие международным стандартам и требованиям.

FISU сотрудничает с такими международными спортивными организациями, как Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Европейские игры НОК Беларуси студенты
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Минский полумарафон с каждым годом набирает все большую популярность - Ковальчук
Фото ВК "Минск" Определились участницы "Финала четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд
Екатерина Галкина. Фото из архива Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий
Во время матча. Фото ХК "Амур" Минское "Динамо" уступило "Амуру" в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода
Илья Шиманович. Фото из архива Илья Шиманович занял второе место на дистанции 100 м брассом на этапе ISL в США
ФОТОФАКТ: II международный командный турнир по пауэрлифтингу
Главное
Александр Лукашенко и Валентин Сукало Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда
Результаты лучше прошлогодних - Лукашенко обсудил с Шейманом работу системы Управделами
Что изменится в Беларуси со вступлением в силу обновленного Жилищного кодекса
Рассчитываться по QR-коду стало возможно в крупнейшем универмаге столицы
Топ-новости
Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет - Крутой
Белоконев: новый план обороны Беларуси - уникальный инструмент стратегического сдерживания
Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
Минздрав утвердил график работы больниц и поликлиник на январские праздники
Предупреждение вместо наказания - как Верховный суд предлагает изменить КоАП
Пусть сбываются мечты - Румас поздравил воспитанников детдома "СемьЯ"
В Минске во время праздничных мероприятий транспорт будет ходить чаще
Второй этап репетиционного тестирования в Беларуси пройдет в январе-феврале 2020 года
Минтранс Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году авиарейсов между регионами
Определены победители республиканского конкурса инновационных проектов
Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 101 год
Мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси
Отмена роуминга в СГ предусмотрена к сентябрю 2020 года - Минсвязи Беларуси
Кочанова призывает депутатов занимать более активную позицию в решении вопросов людей
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.