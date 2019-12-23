Матыцин: II Европейские игры придали импульс развитию студенческого спорта

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Такие масштабные проекты, как II Европейские игры, придают импульс развитию студенческого спорта. Такое мнение выразил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин во время встречи с первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко в НОК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Руководитель FISU подчеркнул, что Беларусь всегда внимательно относилась к развитию спорта, а возглавляемая им федерация заинтересована в расширении сотрудничества. "Минск отлично справился с проведением II Европейских игр. Мне приятно отметить, что и волонтеры, которые ранее помогали на студенческих соревнованиях, смогли проявить себя с лучшей стороны. Такие масштабные проекты придают импульс развитию студенческого спорта. Международная федерация всегда готова поделиться своими ресурсами и наработками с белорусскими коллегами в этой области", - сказал Олег Матыцин.

Виктор Лукашенко в свою очередь поздравил Олега Матыцина с переизбранием на пост руководителя FISU в ноябре, а также отметил успешное проведение зимней Универсиады в Красноярске. "Международная федерация студенческого спорта имеет огромный опыт в проведении крупных соревнований, подготовке кадров. Перед II Европейскими играми FISU помогала в подготовке волонтеров, которые отлично проявили себя во время проведения масштабного спортивного форума. Белорусская сторона заинтересована более активно сотрудничать с Международной федерацией студенческого спорта, перенимать опыт", - отметил он.

Во время встречи. Фото НОК Беларуси

Международная федерация студенческого спорта (FISU) - спортивная организация, созданная для развития и продвижения спорта среди студентов. Основная ее деятельность направлена на проведение летних и зимних Универсиад и чемпионатов мира среди студентов. В структуру FISU входят 15 комитетов по различным направлениям деятельности: юридический, образовательный, медицинский, финансовый, комитет по развитию, а также комитеты, контролирующие подготовку к Универсиадам и их соответствие международным стандартам и требованиям.

FISU сотрудничает с такими международными спортивными организациями, как Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA).-0-