МАЗ Алексея Вишневского занял первое место на шестом этапе ралли-рейда в Марокко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экипаж МАЗа под управлением Алексея Вишневского финишировал первым на шестом этапе ралли-рейда Morocco Desert Challenge, сообщили БЕЛТА в команде "МАЗ-СПОРТавто".

Шестой ралли-заезд включал 324 км. Гонщики преодолели пески, дюны и каньоны. Еще до начала этапа белорусская команда приняла решение форсировать темп в песках. МАЗы преодолели спецучасток без поломок и оставили далеко позади соперников.

Самым быстрым на этапе оказался Алексей Вишневский, он преодолел маршрут за 4 часа 50 мин. На две минуты больше провел на трассе капотный МАЗ, которым управляет Сергей Вязович. На третьем месте - пилот из Нидерландов Петер Верслейс с 15-минутным отставанием.

В генеральной классификации грузовиков лидирует Сергей Вязович. Капотный МАЗ идет с 30-минутным отрывом от ближайшего преследователя - спортсмена из Нидерландов Роланда Фоермана на грузовике MAN. В первую пятерку вошел и Алексей Вишневский, которого от лучшего времени отделяет 45 мин.

"Ехали изо всех сил в максимально возможном темпе. Местами ошибались в навигации, так как были впереди всех. В какой-то момент нас догнал экипаж Алексея Вишневского, и мы практически друг за другом добрались до финиша. Проблем с дюнами не возникло - напротив, именно на этих участках мы увеличили гандикап. Во время гонки прекрасно себя показал капотный МАЗ. Были приятно удивлены, как машина выдерживает сильнейшие нагрузки", - рассказал глава команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Седьмой день обещает быть одним из самых напряженных. Протяженность спецучастка превысит 400 км, причем большая его часть пройдет по местам с огромными дюнами. Затем гонщиков встретят скоростные трассы, но и на них будет множество препятствий.

Ралли-рейд проходит в Марокко с 12 по 20 апреля. Большая часть трассы пролегает по пустыне и песчаной местности, а среди препятствий дюны, феш-феш и высохшие русла рек. Маршрут гонки составляет 2741 км и разделен на 8 этапов.-0-

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