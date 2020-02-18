Медалистка зимних юношеских Игр Юлия Ковалевская: желанный результат принесла кропотливая работа

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательница бронзы ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр в биатлоне Юлия Ковалевская во время церемонии чествования медалистов Игр в НОК Беларуси отметила, что желанный результат ей принесли кропотливая работа и тяжелые тренировки. Об этом спортсменка рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Виктор Лукашенко: медали зимней юношеской Олимпиады - результат работы сплоченного коллектива Церемония чествования медалистов ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась в Зале олимпийской славы НОК.

"Мои чувства сегодня сложно описать: не передать словами, как здорово, когда оценивают твои заслуги. Кропотливая работа принесла желанный результат. Не прошли даром тяжелые тренировки, и любимый вид спорта ответил взаимностью, - сказала Юлия Ковалевская. - Это совершенно другие эмоции, чем были во время и после успешной для меня гонки. Тогда настроение было рабочим. На каждом метре дистанции приходилось бороться не только с соперницами, но и с собой. Ключевую роль сыграла стрельба. Удалось справиться с ней. Но сейчас все позади и нужно концентрировать внимание на новых вызовах, чтобы продолжать радовать успешными выступлениями родных, близких и болельщиков".

Юлия Ковалевская и Виктор Лукашенко

Церемония чествования медалистов ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК.

Беларусь на Играх была представлена в пяти видах спорта: биатлон (три юноши и три девушки), горнолыжный спорт (один юноша), конькобежный спорт (два юноши и две девушки), лыжные гонки (два юноши и две девушки), хоккей с шайбой - турнир 3х3 (четыре юноши). Помимо Юлии Ковалевской, награду завоевал Илья Корзун, выигравший "золото" в хоккее 3х3.-0-