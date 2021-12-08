"Мешков Брест" и "Монпелье" сыграли вничью в гандбольной Лиге чемпионов

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мешков Брест" и французский "Монпелье" сыграли вничью - 31:31, в матче группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу 10-го тура на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" с лидером группы А чемпионы Беларуси провели неровно. На протяжении первого тайма брестчане почти все время были в роли догоняющих, уступив с минимальной разницей - 17:18. Вскоре после перерыва брестчане не только догнали соперников, но и вышли вперед. Хозяева долгое время лидировали, за 4 минуты до окончания встречи гости вырвались вперед, но в концовке мешковцы сумели восстановить паритет - 31:31. Самым результативным в составе брестского клуба стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей. В первом круге "Монпелье" выиграл у белорусского чемпиона на своей арене с результатом 32:26.

Также сегодня "Эльверум" уступил у себя дома датскому "Ольборгу" - 28:34. Позже в хорватской столице "Загреб" сыграет с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Завтра в венгерском Сегеде местный "Пик" будет соперничать с немецким "Килем".

Положение команд после 9 туров: "Монпелье" - 16 очков, "Ольборг" - 14, "Киль" - 13, "Пик" - 12, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 4, "Мешков Брест" - 4.

В группе В все встречи 10-го тура пройдут завтра. Ее лидер польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе сыграет на выезде против португальского "Порту". Чемпион Украины запорожский "Мотор", за который выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, встретится в Бухаресте с румынским "Динамо". Немецкий "Фленсбург" примет гостей из венгерского "Веспрема", а в столице Франции "Пари Сен-Жермен" будет соперничать с испанской "Барселоной".

Положение команд: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 12, "Барселона" - 11, "Пари Сен-Жермен" - 11, "Мотор" - 8, "Фленсбург" - 7, "Порту" - 5, "Динамо" - 4.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-