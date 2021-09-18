"Мешков Брест" обыграл гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" одержали четвертую победу подряд на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионы страны уверенно переиграли в гостях обладателей серебряных медалей гандболистов минского СКА со счетом 34:30 (16:11). Брестчане набрали 8 очков из 8 возможных, столько же баллов и у армейцев, но они провели на игру больше.
Столичный БГУФК-СКА обыграл на своей площадке гродненский "Кронон" с результатом 39:25, а в Могилеве "Машека" и "Гомель" не выявили победителя - ничья 27:27.
Положение команд: "Мешков Брест" - 8 очков (4 матча), СКА - 4 (5), "Машека" - 5 (4), "Гомель" - 3 (4), БГУФК-СКА - 2 (5), "Кронон" - 0 (4). Очередные встречи состоятся 22 сентября.
Главные фавориты женского первенства добились очередных побед. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" выиграли у бобруйской "Березины" - 28:22, а "Гомель" разгромил "Витебчанку" - 38:20. Гандболистки "Городничанки" оказались сильнее воспитанниц РГУОР - 26:17.
Положение команд: "БНТУ-БелАЗ" - 8 (4), "Гомель" - 8 (4), "Городничанка" - 7 (4), "Берестье" (Брест) - 6 (3), "Звезда" (Минск) - 0 (3), РГУОР - 0 (4). Следующие матчи пройдут 25 сентября.-0-