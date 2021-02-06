"Мешков Брест" одержал 12-ю победу в матчах гандбольного чемпионата Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" одержали 12-ю победу подряд в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионы страны без проблем переиграли на своей площадке юниорскую сборную Беларуси (U-18) с разницей в 21 мяч - 46:25.

После этой виктории брестчане набрали 24 очка из 24 возможных.

Обладатели серебряных медалей гандболисты минского СКА принимали гостей из гродненского "Кронона" и выиграли с перевесом в три мяча - 27:24. Позже в Могилеве местный клуб "Машека" встретится с "Гомелем".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 24 очка (12 матчей), СКА - 20 (14), "Гомель" - 20 (13), "Машека" - 14 (12).

Фавориты женского национального первенства сегодня добились побед. Гандболистки "Гомеля" разгромили на выезде минскую "Звезду" со счетом 30:17, а "БНТУ-БелАЗ" был сильнее воспитанниц РГУОРа - 39:25. В Белыничах бобруйская "Березина" и гродненская "Городничанка" не выявили победителя - ничья 31:31. Гандболистки брестского "Берестья" в гостях победили "Витебчанку" - 33:28. Турнирную таблицу возглавляют "Гомель" и "БНТУ-БелАЗ", набравшие по 28 очков в 16 проведенных матчах.-0-