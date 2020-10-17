"Мешков Брест" одержал седьмую победу в гандбольном чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате Беларуси сегодня прошли два поединка очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.спор

Действующий чемпион страны "Мешков Брест" одержал 7-ю викторию в семи проведенных матчах, разгромив в Минске гандболистов юниорской сборной Беларуси (U-18) со счетом 45:29.

В Гродно серебряные призеры прошлого первенства гандболисты минского СКА обыграли местный "Кронон" с результатом 34:25.

"Мешков Брест" идет без потерь, набрав 14 очков в семи встречах, столько же у "Гомеля", который провел на игру больше. Третьим идет СКА, имеющий 10 баллов после восьми проведенных матчей.

Завтра могилевский клуб "Машека", у которого 7 очков, примет на своей площадке столичный БГУФК-СКА.-0-