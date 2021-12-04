"Мешков Брест" победил БГУФК-СКА в чемпионате Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" закрепились на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионы страны победили на своей арене гостей из столичного БГУФК-СКА со счетом 32:26. Это 11-я виктория брестчан в 12 проведенных поединках нынешнего первенства. Для мешковцев сегодняшняя встреча стала проверкой сил перед очередной игрой группового этапа Лиги чемпионов. В ближайшую среду, 8 декабря, "Мешков Брест" примет у себя дома лидера предварительной группы А французский "Монпелье".

В другом сегодняшнем матче чемпионата Беларуси гандболисты могилевского клуба "Машека" на своей арене одолели с минимальным перевесом "Гомель" - 26:25.

В активе команды "Мешков Брест" сейчас 23 очка, у минского СКА 17 баллов, "Машека" имеет в своем активе 15 очков.-0-