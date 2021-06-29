"Мешков Брест" получил право сыграть в гандбольной Лиге чемпионов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) утвердила состав участников Лиги чемпионов на новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В число 16 команд, которые выступят в главном клубном турнире Старого Света, включен и чемпион Беларуси "Мешков Брест". В прошлом сезоне брестчане впервые в истории пробились в четвертьфинал, где уступили будущему победителю испанской "Барселоне".

Кроме лучшего белорусского клуба, в чемпионской Лиге выступят ее нынешний триумфатор "Барса", а также немецкие команды "Киль" и "Фленсбург", французские "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье", венгерские "Веспрем" и "Пик" (Сегед), норвежский "Эльверум", датский "Ольборг", северомакедонский "Вардар" (Скопье), португальский "Порту", хорватский "Загреб", украинский "Мотор" (Запорожье), румынское "Динамо" (Бухарест) и польский "Кельце".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 состоится 2 июля в Вене.

В решающем поединке прошлого сезона ЛЧ гандболисты "Барселоны" завоевали свой 10-й титул, победив "Ольборг" со счетом 36:23. Испанский клуб прошел весь турнир без потерь, выиграв все 20 проведенных матчей.-0-