"Мешков Брест" прервал серию поражений в гандбольной Лиге чемпионов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" в последнем матче первого круга добыли первый зачетный балл на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 7-го тура предварительной группы А брестчане сыграли вничью на своей арене с хорватским "Загребом" - 30:30 (13:15). В первой половине игры гости доминировали и ни разу не позволили хозяевам выйти вперед. После перерыва мешковцы приложили немало усилили, чтобы выиграть и в середине второго тайма сумели повести в счете с перевесом в один мяч, но довести дело до победы им не удалось. На последней минуте встречи обе команды могли забросить победный мяч, но голкиперы не позволили это сделать. Самым результативным в составе чемпионов Беларуси стал Станислав Кашпарек, в активе которого 6 точных бросков. По пять раз отличились Андрей Юринок, Вячеслав Шумак и Никита Вайлупов. Во всех шести предыдущих встречах первого круга "Мешков Брест" терпел поражения.

Также сегодня норвежский "Эльверум" уступил у себя дома французскому "Монпелье" со счетом 30:37. Завтра немецкий "Киль" примет на своей площадке датский "Ольборг", а в венгерском Сегеде местный клуб "Пик" будет соперничать с северомакедонским "Вардаром" из Скопье.

Положение команд в группе А сейчас таково: "Монпелье" (Франция) - 11 очков (7 матчей), "Киль" - 9 (6), "Ольборг" - 8 (6), "Пик" - 8 (6), "Эльверум" - 8 (7), "Вардар" - 5 (6), "Загреб" - 2 (7), "Мешков Брест" - 1 (7).

В группе В чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" победили у себя дома венгерский "Веспрем" с результатом 29:27. Белорусский легионер украинского клуба Вячеслав Бохан забросил 6 мячей, Борис Пуховский один раз поразил ворота соперников. Позже немецкий "Фленсбург" примет на своей арене румынское "Динамо" из Бухареста. Завтра в столице Франции "Пари Сен-Жерман" сыграет с португальским "Порту", а испанская "Барселона" встретится с польским "Кельце", в котором выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Положение команд: "Кельце" - 10 (6), "Барселона" - 9 (6), "Веспрем" - 8 (7), "Мотор" - 6 (7), "Пари Сен-Жермен" - 5 (6), "Порту" - 5 (6), "Динамо" - 4 (6), "Фленсбург" - 3 (6).

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места сыграют в 1/8 финала.-0-