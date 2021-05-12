"Мешков Брест" примет "Барселону" в первом четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня дебютный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке брестского спорткомплекса "Виктория" чемпионы Беларуси "Мешков Брест" примут испанскую "Барселону" (начало в 19.45; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В этом сезоне "Мешков Брест" впервые за все время выступлений пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света. На групповом этапе подопечные испанского специалиста Рауля Алонсо заняли четвертое место в предварительной группе А, а в 1/8 финала одолели по сумме двух поединков украинский "Мотор" из Запорожья - 30:32 (в гостях) и 30:23 (дома). Гандболисты "Барселоны" в этом сезоне чемпионской Лиги одержали 16 викторий в 16 проведенных матчах: 14 на групповой стадии и две на старте плей-офф. В 1/8 финала "Барса" дважды разгромила норвежский "Эльверум" - 37:25 и 39:19. Ответная встреча за выход в "Финал четырех" Лиги чемпионов состоится 20 мая в Барселоне.

Также сегодня немецкий "Киль" примет на своей арене французский "Пари Сен-Жермен". Еще два четвертьфинальных матча пройдут в четверг, 13 мая: "Нант" (Франция) - "Веспрем" (Венгрия), "Ольборг" (Дания) - "Фленсбург" (Германия). Ответные поединки состоятся 19 и 20 мая.

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне.-0-