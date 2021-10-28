"Мешков Брест" проиграл "Эльверуму" в гандбольной Лиге чемпионов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Мешков Брест" проиграли шестой матч подряд на групповом этапе Лиги чемпионов. Это худший старт брестчан в главном континентальном турнире за все время, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После пяти поражений подряд чемпионы Беларуси приложили максимум усилий, чтобы добыть первые очки в сегодняшнем домашнем поединке с норвежским "Эльверумом", но снова этого сделать не удалось. Только в начале первого тайма брестчане несколько раз выходили вперед, а потом гости оторвались на три мяча и ушли на перерыв, выигрывая со счетом 14:11. После перерыва хозяева заиграли гораздо сильнее, несколько раз на последнем рубеже обороны отлично сыграл голкипер Иван Пешич, и за 9 минут до окончания встречи мешковцы сократили разрыв до минимума - 24:25. При этом счете тренеры норвежцев взяли тайм-аут, после которого "Эльверум" вновь захватил инициативу и в итоге победил со счетом 30:27. Самым результативным в составе мешковцев оказался Владимир Враньеш, 7 раз поражавший ворота гостей.

До этого брестчане проиграли на своей арене немецкому "Килю" - 30:33 и венгерскому "Пику" из Сегеда - 25:28, а на выезде уступили северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 27:35, датскому "Ольборгу" - 33:34 и французскому "Монпелье" - 26:32.

Вчера в группе А гандболисты "Пика" победили в Сегеде гостей из "Ольборга" со счетом 31:28, в Скопье "Вардар" уступил "Килю" - 26:29, а в хорватской столице "Загреб" проиграл "Монпелье" с результатом 22:25.

Положение команд после шести игровых дней: "Монпелье" - 9 очков, "Киль" - 9, "Ольборг" - 8, "Пик" - 8, "Эльверум" - 8, "Вардар" - 5, "Загреб" - 1, "Мешков Брест" - 0. В заключительном поединке первого круга "Мешков Брест" 17 ноября примет на своей арене еще одного аутсайдера этой группы "Загреб".

В предварительной группе В в лидеры вышел польский "Кельце", обыгравший вчера на своей площадке французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 38:33. Белорусский легионер польского клуба Артем Королек забросил 5 мячей. Сегодня бухарестское "Динамо" переиграло в румынской столице венгерский "Веспрем" - 31:29. Позже португальский "Порту" сыграет у себя дома с испанской "Барселоной", а немецкий "Фленсбург" встретится на своей арене с запорожским "Мотором", за который выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан.

Положение команд: "Кельце" - 10 (6), "Барселона" - 8 (5), "Веспрем" - 8 (6), "Пари Сен-Жермен" - 5 (6), "Порту" - 4 (5), "Мотор" - 4 (5), "Динамо" - 4 (6), "Фленсбург" - 1 (5).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-