"Мешков Брест" проиграл "Эльверуму" в матче гандбольной Лиги чемпионов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" уступили норвежскому "Эльверуму" в матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на выезде, чемпионы Беларуси допустили очень много ошибок как в защите, так и в нападении, и в итоге проиграли со счетом 31:33. Самым результативным в составе гостей стал Владимир Враньеш, забросивший 7 мячей. В матче первого круга эти соперники встречались в Бресте, и тогда хозяева одолели гостей из Норвегии с перевесом в два гола - 29:27.

Свой следующий поединок "Мешков Брест" проведет 10 февраля 2021 года на своей арене против одного из лидеров группы польского "Кельце", в котором играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Положение команд в группе А чемпионской Лиги сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 13 очков (8 матчей), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" (Португалия) - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8).

В предварительной группе В чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" победили на своей площадке аутсайдера турнира хорватский "Загреб" со счетом 29:25. В составе запорожского клуба 7 мячей забросил белорусский гандболист Вячеслав Бохан, Борис Пуховский дважды поразил ворота соперников, Максим Бабичев отличился один раз.

Положение команд: "Барселона" (Испания) - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Мотор" - 10 (8), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" - (Франция) - 4 (6), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" - 0 (7).

Групповой этап чемпионской Лиги должен завершиться в начале марта 2021 года. По две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал, а клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-