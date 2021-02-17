"Мешков Брест" проиграл гандболистам "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" потерпели шестое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем 12-м поединке предварительной группы А чемпионы Беларуси проиграли в столице Франции гандболистам "Пари Сен-Жермен" со счетом 26:33. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. Следующий матч брестчане проведут 24 февраля у себя дома против португальского "Порту". Завтра в этой группе состоятся еще два поединка - венгерский "Пик" примет в Сегеде северомакедонский "Вардар" из Скопье, а польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольаом и Владиславом Кулешом в составе сыграет на своей арене с норвежским "Эльверумом".

Положение команд в группе А сейчас таково: "Фленсбург" (Германия) - 15 очков (9 матчей), "Кельце" (Польша) - 15 (10), "Мешков Брест" - 11 (12), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 10 (8), "Порту" (Португалия) - 8 (11), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 8 (9), "Эльверум" (Норвегия) - 4 (8), "Вардар" (Северная Македония) - 3 (7).

В предварительной группе В венгерский "Веспрем" обыграл у себя дома "Мотор" из Запорожья с результатом 34:30. Белорусские легионеры украинского чемпиона Вячеслав Бохан и Борис Пуховский забросили по 6 мячей. Позже лидер этой группы испанская "Барселона" сыграет на своей площадке с французским "Нантом". Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 22 (11), "Веспрем" (Венгрия) - 17 (12), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (11), "Ольборг" (Дания) - 10 (10), "Киль" (Германия) - 9 (9), "Нант" (Франция) - 8 (10), "Целе" - 6 (11), "Загреб" (Хорватия) - 0 (10).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-