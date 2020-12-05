"Мешков Брест" разгромил гандболистов БГУФК-СКА в матче чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи проходят сегодня на гандбольном чемпионате Беларуси среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства "Мешков Брест" разгромил на выезде столичный БГУФК-СКА со счетом 40:23. Это девятая подряд виктория брестчан в этом чемпионате страны. Для брестских гандболистов сегодняшний поединок стал последней проверкой сил перед очередным матчем группового этапа Лиги чемпионов, 9 декабря они сыграют в Сегеде с венгерским "Пиком".

Обладатели серебряных медалей прошлого первенства гандболисты минского СКА сегодня победили в Могилеве "Машеку" с результатом 34:26.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Мешков Брест" - 18 очков (9 матчей), "Гомель" - 16 (9), СКА - 14 (10), "Машека" - 10 (10).-0-