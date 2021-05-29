"Мешков Брест" стал вторым финалистом гандбольного Кубка Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинале нынешний обладатель Кубка и чемпион Беларуси встретил упорное сопротивление со стороны хозяев решающего этапа гандболистов "Гомеля", но все же победил со счетом 35:29. Первую половину игры брестчане выиграли с минимальным преимуществом - 15:14, а после перерыва увеличили его до шести мячей.

В первом полуфинальном матче вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА разгромили могилевский клуб "Машека" с результатом 32:23 (16:11).

Таким образом, завтра "Мешков Брест" и СКА разыграют Кубок, а "Машека" и "Гомель" определят обладателя бронзы.

Брестские гандболисты 12 раз становились победителями кубкового розыгрыша. Семь трофеев у минского СКА, три - у столичного "Аркатрона", два - у минского "Динамо".

Неделю назад в Бресте прошел заключительный этап женского кубкового розыгрыша. В финальном поединке гандболистки "Гомеля" нанесли поражение брестскому клубу "Виктория-Берестье" со счетом 39:25 и в шестой раз стали обладательницами Кубка Беларуси. В матче за третье итоговое место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно переиграли гродненскую "Городничанку" - 36:28.

За всю историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский БНТУ-БелАЗ - 16 раз, "Гомель" - 6, "Городничанка" - 2.-0-