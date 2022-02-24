"Мешков Брест" сыграет с "Пиком" в гандбольной Лиге чемпионов

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гандбольной Лиге чемпионов сегодня состоятся очередные матчи 12-го тура группового этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест", выступающий в предварительной группе А, сыграет сегодня в венгерском Сегеде против венгерского клуба "Пик" из Сегеда. В первом круге эти соперники встречались на арене брестского спорткомплекса "Виктория", и тогда гандболисты "Пика" выиграли со счетом 28:25. В предыдущем туре брестчане проиграли у себя дома датскому "Ольборгу" с результатом 30:33, а "Пик" уступил хорватской столице "Загребу" - 24:26. Вчера "Ольборг" переиграл на своей площадке норвежский "Эльверум" - 32:27. Северомакедонский "Вардар" одолел в Скопье гостей из "Загреба" со счетом 20:19, а немецкий "Киль" у себя дома разгромил французский "Монпелье" - 35:26. Положение команд: "Ольборг" - 18 очков (12 матчей), "Киль" - 17 (12), "Монпелье" - 16 (12), "Пик" - 14 (11), "Вардар" - 9 (12),"Эльверум" - 8 (12), "Загреб" - 8 (12), "Мешков Брест" - 4 (11).

Лидер предварительной группы В польский "Кельце" победил на своей арене украинский "Мотор" из Запорожья со счетом 33:27. В составе победителей белорус Артем Королек забросил 3 мяча, у проигравших Борис Пуховский 4 раза поразил ворота хозяев, в активе Вячеслава Бохана 3 гола. Сегодня испанская "Барселона" примет у себя дома венгерский "Веспрем", португальский "Порту" сыграет на своей площадке с румынским "Динамо" из Бухареста, а в столице Франции "Пари Сен-Жермен" встретится с немецким "Фленсбургом". Положение команд: "Кельце" - 18 (12), "Барселона" - 14 (11), "Веспрем" - 13 (11), "Пари Сен-Жермен" - 12 (10), "Фленсбург" - 9 (11), "Мотор" - 8 (11), "Порту" - 8 (11), "Динамо" - 6 (11).

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-