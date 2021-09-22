"Мешков Брест" сыграет в гостях у "Вардара" во втором туре гандбольной Лиги чемпионов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" проведут сегодня свой второй поединок нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы А чемпионы Беларуси сыграют в Скопье против северомакеднского "Вардара" (начало в 21.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На прошлой неделе в стартовом поединке "Мешков Брест" в упорной борьбе уступил на своей площадке четырехкратному триумфатору ЛЧ немецкому "Килю" с результатом 30:33. Гандболисты "Вардара" сыграли вничью в гостях у норвежского "Эльверума" - 27:27. Не был выявлен победитель в еще одном матче "Монпелье" (Франция) - "Пик" (Сегед, Венгрия) - 29:29. В столице Хорватии местный "Загреб" проиграл финалисту прошлой чемпионской Лиги датскому "Ольборгу" со счетом 24:34. Сегодня в этой группе состоятся еще три встречи: "Ольборг" - "Монпелье", "Пик" - "Загреб", "Киль" - "Эльверум".

В первом туре соревнований предварительной группы В действующие победители Лиги чемпионов гандболисты испанской "Барселоны" обыграли на выезде немецкий "Фленсбург" - 25:21. Венгерский "Веспрем" у себя дома победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 34:31. Польский "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе неожиданно проиграл в Бухаресте румынскому "Динамо" с результатом 29:32. Чемпион Украины "Мотор", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, победил в Запорожье португальский "Порту" - 30:27.

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего победители двух групп сразу выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-