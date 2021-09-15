"Мешков Брест" уступил гандболистам "Киля" на старте группового этапа Лиги чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" с поражения начали выступление на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче предварительной группы А чемпионы Беларуси на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" уступили в упорной борьбе четырехкратному триумфатору ЛЧ немецкому "Килю" с результатом 30:33 (15:18). В составе брестчан по 6 мячей забросили Никита Вайлупов, Сташ Скубе и Станислав Кашпарек. Еще два сегодняшних поединка завершились вничью: "Эльверум" (Норвегия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 27:27, "Монпелье" (Франция) - "Пик" (Сегед, Венгрия) - 29:29. Позже в столице Хорватии местный "Загреб" примет финалиста прошлой ЛЧ датский "Ольборг".

В предварительной группе В матчи первого тура пройдут завтра. Действующий победитель Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет в гостях у немецкого "Фленсбурга", венгерский "Веспрем" примет французский "Пари Сен-Жермен", румынское "Динамо" сыграет в Бухаресте с польским "Кельце" с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе, а чемпион Украины "Мотор", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан, в Запорожье встретится с португальским "Порту".

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего победители двух групп сразу выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-