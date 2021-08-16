"Мешков Брест" в восьмой раз выиграл Кубок Белгазпромбанка 

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" в восьмой раз стали обладателями Кубка Белгазпромбанка, который традиционно разыгрывается в городе над Бугом перед началом нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В стартовом матче чемпионы Беларуси разгромили польский "Азоты" - 36:23, затем уверенно переиграли российский клуб "Чеховские Медведи" - 34:28. В последний день со счетом 28:32 уступили чемпиону Украины запорожскому "Мотору", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Итоговое положение команд: "Мешков Брест" - 4 очка, "Чеховские Медведи" - 3, "Мотор" - 3, "Азоты" - 2. Лучшими игроками турнира в своих клубах стали: "Мешков Брест" - Яка Малус, "Чеховские медведи" - Александр Котов, "Азоты" - Давид Давыдзик, "Мотор" - Айденас Малашинскас.





Теперь "Мешков Брест" готовится к четвертьфинальным поединкам SEHA-лиги с северомакедонским клубом "Еурофарм" из Битолы. Первый подопечные испанского специалиста Даниэля Гордо проведут 21 августа в гостях, а 29 августа примут соперников в Бресте. В случае успеха брестчане 4-5 сентября выступят в "Финале четырех" этого турнира, который пройдет в хорватском Задаре. В середине сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В предварительной группе А оппонентами чемпионов Беларуси будут немецкий "Киль", северомакедонский "Вардар" (Скопье), венгерский "Пик" (Сегед), датский "Ольборг", норвежский "Эльверум", французский "Монпелье" и хорватский "Загреб".-0-