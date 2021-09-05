"Мешков Брест" занял четвертое место в SEHA-лиге

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба "Мешков Брест" не смогли попасть в число призеров лесятого розыгрыша SEHA-лиги, который завершился в хорватском Задаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за третье место чемпионы Беларуси неожиданно крупно проиграли лучшему украинскому клубу запорожскому "Мотору" - 20:31. После первой половины встречи была ничья - 11:11, а во втором тайме у брестчан, в составе которых из-за травм не было нескольких ведущих игроков, не хватило сил и соперники добились уверенной победы. В составе проигравших самым результативным стал словенский легионер Яка Малус, который 6 раз поражал ворота соперников. Белорусский легионер запорожцев Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, Борис Пуховский отличился три раза, а на последнем рубеже обороны отлично действовал белорусский голкипер Иван Мороз, отразивший 41% бросков.

В полуфинале "Мешков Брест" уступил в серии послематчевых пенальти хорватскому "Загребу", а "Мотор" проиграл венгерскому "Веспрему".

Победителем юбилейного розыгрыша SEHA-лиги, как и в прошлом сезоне, стал "Веспрем", одолевший в решающем поединке "Загреб". Игровое время финала завершилось вничью - 27:27, а в серии пенальти удача была на стороне венгерской команды - 4:2.

В прошлом сезоне "Веспрем", победил в финале гандболистов северомакедонского "Вардара" из Склпье со счетом 35:27. В матче за бронзу "Мешков Брест" оказался сильнее "Загреба" - 29:24. За все годы проведения этого турнира "Вардар" выигрывал его пять раз, четырежды побеждал "Веспрем", один титул у "Загреба". Брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами и трижды завоевывали бронзовые медали.

В середине сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В предварительной группе А оппонентами гандболистов клуба "Мешков Брест" будут немецкий "Киль", северомакедонский "Вардар" (Скопье), венгерский "Пик" (Сегед), датский "Ольборг", норвежский "Эльверум", французский "Монпелье" и хорватский "Загреб".-0