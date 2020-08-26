Месси заявил о желании покинуть "Барселону"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил о желании уйти из клуба. Об этом сообщает BBC .

25 августа руководство "Барселоны" сообщило агентству Associated Press, что Месси прислал заявление через систему Burofax (сервис для отправки срочной корреспонденции), в котором заявил о желании покинуть каталонский клуб. При этом срок контракта Месси истекает лишь летом 2021 года, поэтому его попытка покинуть клуб может привести к юридической тяжбе с "Барсой".

Источники заявляют, что присланное руководству клуба заявление Месси ссылается на пункт контракта, позволяющий ему уйти без финансовых штрафов в конце сезона. Однако в клубе утверждают, что срок действия этого пункта контракта истек в июне. По данным СМИ, в ближайшее время пройдет срочная встреча совета директоров "Барселоны".

Решение 33-летнего аргентинца последовало через 11 дней после разгромного поражения "Барсы" в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии". Этот проигрыш со счетом 2:8 стал одним из самых крупных в истории клуба. Поражение от "Баварии", выигравшей в итоге Лигу чемпионов, завершило нелегкий сезон для "Барселоны".

За последние годы из "Барселоны" ушли многие игроки старого звездного состава "Барсы" - такие как Хави и Иньеста. Футбольные обозреватели отмечают, что команда находится в начале сложного переходного периода, другие открыто говорят о кризисе и закате золотой эры "Барсы". Кроме всего прочего, эпидемия коронавируса нанесла по клубу ощутимый финансовый удар.

Лионель Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны". В основном составе клуба он играет с 17 лет. В составе "Барселоны" он выиграл 10 титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира. 33-летний форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", приза лучшего футболиста года в мире.-0-